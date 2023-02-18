В Смольный собор вернулась классическая музыка

В Петербурге в Смольном соборе прошел концерт, впервые с момента возвращения Русской православной церкви. Хор исполнил “Всенощное бдение” Сергея Рахманинова под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

Долгая история Смольного собора по-настоящему уникальна. Его строительство началось в 1750 году по проекту архитектора Бартоломео Франческо Растрелли. Однако оно было приостановлено в 1756 году, а потом и вовсе заморожено на целых 70 лет.

Храм был освящен в 1835 году митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Серафимом. После революции в 1931 году храм был зарыт, а церковное имущество вывезено, что в последствии привело к исчезновению известного иконостаса.

С 1990 года до 2015 здание собора выполняло роль концертной площадки классической музыки. А в 2016 оно вернулось под руководство церкви.

И вот, в пятницу, 17 февраля, классическая музыка вновь прозвучала в стенах Собора. При поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, прошел открытый благотворительный концерт в поддержку восстановления иконостаса. Вход на мероприятие был свободным. Всего концерт посетило полторы тысячи людей, пришедшие насладится произведением Сергея Рахманинова “Всенощное бдение” в исполнении хора musicAecterna под руководством Теодора Курентзиса.

Рахманинов создавал “Всенощное бдение” основываясь на знаменных распевах, из богослужебной практики XIX века и вошедших в церковный обиход.

Этот концерт стал новым шагом в восстановлении 22-метрового иконостаса храма. Воссоздать иконостас предложил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а выполнение работ взял на себя Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга.

В прошлом, 2022-м, году было проделано много работы для восстановлена иконостаса, однако большая часть работ еще предстоит. Реставраторам будет необходимо повторить труд мастеров, вдохновленных шедеврами Федора Брюллова, Петра Басина, Тициана, Рафаэля Санти.