Детский лагерь "Зеркальный" реконструируют за 2,3 млрд рублей

Смольный выделит на реконструкцию детского лагеря “Зеркальный” 2,3 миллиарда рублей. На эти средства будет организовано строительство четырех зданий.

В среду, 15 февраля, стало известно о том, что проходит поиск подрядчика для строительства четырех зданий на территории детского лагеря “Зеркальный”, что располагается в Выборгском районе Ленобласти. Прием заявок закончится 9 марта. Об этом пишет “ДП”.

Сообщается, что согласно опубликованной документаций, подрядчик должен будет закончить проведение работ к середине 2025 года. Общая площадь возводимых задний составляет 11,5 тысяч квадратных метров. Для постройки новых корпусов, сперва подрядчик должен будет снести старые.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к концу лета текущего года в Петергофе будет построен новый кадетский корпус следственного комитета на месте бывшего военного госпиталя.