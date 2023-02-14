В Петергофе к концу лета построят новый кадетский корпус следственного комитета

В Петергофе проходит процесс строительства нового кадетского корпуса следственного комитета. Кроме работ по строительству новых объектов, также будет проведена реставрация объектов культурного наследия.

Кадетский корпус будет возведен на месте бывшего военного госпиталя. Завершить строительство планируют к концу дета текущего года. Такие сроки были обозначен руководителем проекта филиала Военно-строительной компании Александром Грозным. Об это пишет Neva.Today.

Уже в апреле специалисты приступят к отделочным работам. Также параллельно будет проводиться работа по проработке дизайн-проекта всех помещений. После его утверждения начнут закупать мебель.

Напомним, что на протяжении долгих лет территория бывшего военного госпиталя площадью 4,5 гектара была заброшена. В настоящее время участок находится в собственности Следственного комитета России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что весной 2023 года В Петергофе после реставрации откроют парк "Ораниенбаум" и павильон "Эрмитаж".