Весной в Петергофе откроют парк "Ораниенбаум" и павильон "Эрмитаж"

В 2023 году после реставрации в Петергофе планируется открытие сразу двух знаковых объектов — парка "Ораниенбаум" и павильона "Эрмитаж".

Парк Ораниенбаум является уникальным образцом садово-паркового искусства второй половины XVIII - середины XIX века. А павильон "Эрмитаж" — это памятник эпохи петровского барокко. Как передает ТАСС, об открытии объектов рассказал врио генерального директора музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков. По его словам открытие произойдет уже весной этого года.

Открытию парка после реставрации поставят музыкальный фестиваль. Его формат пока не определен. Помимо фестиваля в Ораниенбауме и традиционных праздников фонтанов в этом году также пройдет новый фестиваль духовой музыки в Нижнем парке Петергофа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на реставрационные работы “Мюзик-Холла” Петербург выделит 9,5 миллиардов рублей.