На Наличной открыли самый крупный в Петербурге МФЦ

На Васильевском острове в здании крупного торгового центра недалеко от метро “Приморская” открыли самый крупный МФЦ в городе на Неве.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, новый МФЦ открылся на Наличной улице. В центре работаю 30 окон приема и выдачи документов. Также функционируют пять окон для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность.

Также горожане могут выбрать в постамате автоматический способ получения результатов услуг. Во флагманском МФЦ есть детская зона, а также организован коворкинг на три рабочих места с доступом в интернет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2023 года более 12 тысяч заявлений на назначение единого пособия поступило от семей Петербурга и Ленобласти.