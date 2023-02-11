Петербуржцам рассказали о пользе зимних прогулок

Зимний сезон обладает своими прелестями, однако не всем по душе холод. Но все-таки иногда стоит преодолеть желание остаться дома, ведь прогулки и физическая активность — очень важны для здоровья и общего состояния. Петербуржцам напомнили, почему зимой без прогулок не обойтись.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Северной столице рассказали, что физическая активность зимой не должна снижаться. Мотивировать себя на променад в морозную погоду можно поднятием настроения — холодный воздух поможет расслабиться, снизив уровень стресса.

Не стоит забывать, что ходьба в любую погоду полезна для здоровья. Регулярные прогулки положительно влияют на работу сердца и легких, а также помогают контролировать вес, снижают риск диабета 2 типа и укрепляют мышцы и иммунную систему.

Также отмечается, что зимой воздух более чистый.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали о зимних опятах, которые можно употреблять в пищу.