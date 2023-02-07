  • 8 Февраль 2023
USD 08.02.2023 70.8924 0.2933
USD ММВБ 00:05 70.5979  
EUR 08.02.2023 75.9087 -0.1260
EUR ММВБ 00:05 76.0292  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Строительство новых домов в Петербурге подорожало на 15-20%

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Темы дня

Из-за подорожания стройматериалов выросла себестоимость строительства новостроек на 15-20%. Также свою роль в данной ситуации сыграл дефицит рабочей силы.

Одной из главных причин роста себестоимости возведения новостроек аналитики называют рост цен на строительные материалы. Пик подорожаний наблюдался весной прошлого, 2022, года. Тогда некоторые позиции стали дороже в 1,5-2 раза. Об этом пишет “ДП”.

Некоторые позиции удалось заменить отечественными аналогами. Так, например, стали использовать карельскую плитку вместо итальянского мрамора. Однако остаются позиции, по которым до сих пор ощущается сильный дефицит.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что средний чек на покупку квартиры в новостройках в Петербурге вырос на 16%.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram