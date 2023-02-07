Строительство новых домов в Петербурге подорожало на 15-20%

Из-за подорожания стройматериалов выросла себестоимость строительства новостроек на 15-20%. Также свою роль в данной ситуации сыграл дефицит рабочей силы.

Одной из главных причин роста себестоимости возведения новостроек аналитики называют рост цен на строительные материалы. Пик подорожаний наблюдался весной прошлого, 2022, года. Тогда некоторые позиции стали дороже в 1,5-2 раза. Об этом пишет “ДП”.

Некоторые позиции удалось заменить отечественными аналогами. Так, например, стали использовать карельскую плитку вместо итальянского мрамора. Однако остаются позиции, по которым до сих пор ощущается сильный дефицит.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что средний чек на покупку квартиры в новостройках в Петербурге вырос на 16%.