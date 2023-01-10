Президент России Владимир Путин подчеркнул важность проведения контроля за ценами на социально значимые товары во время рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, согласно словам главы ФАС Максима Шаскольского, наценки на социально значимые продукты в федеральных сетях супермаркетов удалось снизить с 22% до 5,5% по результату проделанной работы.

Также глава ФАС отметил, что такое ценообразование помимо федеральных ритейлеров поддержали 79 региональных торговых сетей. Он подчеркнул, что была проведена дополнительная работа, в ходе которой федеральные торговые сети взяли на себя обязательство поддерживать наценку не более 5% на несколько категорий продуктов.

Ранее также сообщалось, что в 2023 году из-за инфляции и курса рубля в России увеличатся цены на автомобили. Ожидается, что стоимость вырастет на 7-10%.