В Петербурге фасады зданий украсили новогодними детскими рисунками

В преддверии Нового года на фасадах зданий на улицах Петербурга появились световые инсталляции в виде тематических рисунков детей.

Для художественной подсветке использовали рисунки победителей ежегодного межрегионального архитектурно-художественного конкурса детского рисунка и декоративно-прикладных работ «Праздничный Петербург», посвященного Новому году и Рождеству. Конкурс проходил среди школьников и студентов средних профессиональных учреждений Петербурга и многих других регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Участники подготовили более 500 работ и 700 елочных игрушек, лучшие из которых теперь украшают улицы и елки Северной столицы.

Так, инсталляции можно увидеть на Васильевском острове, на Каменноостровском проспекте, Шпалерной улице, площади Островского и Кондратьевском проспекте.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, как лучше выбрать подарки для детей на Новый год.