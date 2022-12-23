Петербуржцам рассказали, как лучше выбирать игрушки детям на Новый год

Совсем скоро петербуржцы за праздничным столом с самыми близкими людьми встретят Новый год. Также это повод дарить друг другу подарки. В связи с этим в Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе игрушки, чтобы она не навредила ребенку.

Специалисты рекомендуют покупать подарки детям только в магазинах, супермаркетах или на официальных рынках или ярмарках. В торговых ларьках покупатели могут встретить игрушки, изготовленные из некачественных или ядовитых материалов. Об этом сообщает Neva.Today.

Кроме того, петербуржцам стоит обращать внимание на наличие этикетки, на которой можно найти информацию о наименовании, стране производителе, месте изготовления игрушки и ее товарный знак.

Также там должен быть указан минимальный возраст ребенка, который может пользоваться такой игрушкой. Кроме того, там должна быть прописана информация о дате изготовления, сроке службы и условии хранения.