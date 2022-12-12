Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о красотах Приозерского района

В Ленинградской области много невероятно красивых и умиротворяющих мест, оказавшись в которых можно насладиться природой и увидеть красивые пейзажи. Приозерский район 47-го региона — не исключение.

Как передает ivbg.ru, глава Ленобласти Александр Дрозденко показал в соцсетях удивительные пейзажи порогов в Приозерском районе, а также мола и створного знака в Запорожском.

Глава региона отметил, что в зимнее время года эти места приобретают иные краски и оттенки.

Ранее Александр Дрозденко также рассказывал про невероятную природу Выборгского заказника. В частности, губернатор 47-го региона отметил красоту пейзажей мыса Киперорт, что располагается на территории заказника. Тропы там проходят среди сосен и камней, 100-летних дубов и вязов. А прибрежная полоса, острова и залив — красивы при любой погоде.