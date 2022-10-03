Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал об особенностях Гладышевского заказника

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о природе и особенностях Гладышевского заказника, располагающегося в Выборгском районе региона.

Как передает Онлайн47, в своем Telegram-канале Александр Дрозденко рассказал о том, что для любителей прогулок на природе в заказнике проложили 10-километровую экологическую тропу. В этом месте можно побыть в тишине среди деревьев, отдохнуть от городской суеты и шума, “проветрить” голову от дурных мыслей и отвлечься от повседневных проблем.

«Здесь охраняют европейскую жемчужницу, атлантического лосося и балтийскую кумжу», - написал губернатор Ленобласти.

Ранее также сообщалось, что грибники сообщили о полных корзинках и больших грибах в разных районах Ленобласти. Найти хороший урожай удалось любителям “тихой охоты” в Лужском, Гатчинском, Тосненском, Всеволожском и Приозерском районе области.