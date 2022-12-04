Росприроднадзор проверит законность строительных работ в водоохранной зоне реки Охта

В Ленобласти Росприроднадзор проводит проверку законности проведения работ в водоохранной зоне реки Охта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о зоне реки Охта на территории СНТ Варкалово-1 Всеволожского района Ленинградской области. В Росприроднадзор поступило сообщение о том, что в водоохранной зоне реки разместили строительные отходы и грунты.

В рамках осмотра было установлено, что в 18 метрах от уреза воды был частично снят слой почвы. Также установлено, что в водоохранной зоне размещены навалы грунтов с вкраплением бетона, кирпича, деревянных конструкций высотой шесть метров.

Для определения класса опасности грунтов специалистами были взяты образцы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в лесу в Ленобласти рядом с поселком Левашово были обнаружены канистры с порядка 80 килограммами химикатов.