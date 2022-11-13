Тайны кириллицы: что легло в основу салянской азбуки

Недавно губернатор Новгородской области Андрей Никитин своем telegram-канале рассказал об истории глаголице и кириллице.

Как пишет "МК в Новгороде", считается, что письменность на Руси появилась в 863 году благодаря братьям Кириллу и Мефодию. Но еще до создания славянской азбуки существовало берестяное письмо. При нем использовались “чреты и резы”. К сожалению, материальные подтверждения не были найдены.

До сих пор до конца точно не известно, что легло в основу глаголических букв. Ученые полагают, что глаголица и кириллица были созданы для того, чтобы нести христианское просвещение.

Предположительно, к XII веку глаголица, практически вымершая, становится тайнописью и используется лишь для «шифровки» отдельных текстов.

После этого для простоты общения появляется один алфавит, единые правила торговли, а также общая религия.