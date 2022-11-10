В бюджет Петербурга поступил 1 трлн рублей

В Петербурге за полтора месяца до окончания года в городской бюджет поступил один триллион рублей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, это стало возможным благодаря труду петербуржцев и последовательной работы Правительства города по развитию бюджета.

Собственные доходы из триллиона рублей — налоги и неналоговые платежи составили 970 млрд, трансферты из федерального бюджета (31 млрд). За счет налога на прибыль организаций и НДФЛ было обеспечено 75% от общего объема поступлений (747 млрд рублей).

Поступления по упрощенной системе налогообложения составили 6,5% (65 млрд рублей). Еще 62 млрд рублей или 6,2% обеспечено за счет имущественных налогов. Неналоговые доходы (штрафы, плата за проезд, доходы от аренды и продажи госимущества) пополнили бюджет на 62 млрд рублей или 6,2%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург получит компенсацию в виде 27 миллионов рублей за проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году, перенесенных из Дублина.