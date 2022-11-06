В России прогнозируют рост цен до конца 2022 года

До конца текущего года в России могут вырасти цены на многие группы товаров.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, такая тенденция может быть обусловлена законопроектом Министерства промышленности и торговли, в соответствии с которым нельзя будет продавать пищевую и табачную продукцию с истекшем сроком годности, которые были введены в оборот незаконно.

Подорожания такой продукции может начаться с 1 декабря 2022 года. Отмечается, что может вырасти стоимость минеральной воды, пивных напитков, табачных изделий и других товаров с ограниченном сроком годности.

Также эксперты предполагают, что могут вырасти цены на фрукты и овощи в преддверии Нового года.

Напомним, что с 1 декабря в России также будут досрочно повышены тарифы на жилищно-коммунальные расхода.