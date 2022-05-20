Канада ввела против России новые санкции

В пятницу, 20 мая, о введении дополнительных санкций против России объявила Канада. Как сообщается на сайте правительства страны, новые санкции вводятся в отношении 14 российских олигархов и членов их семей.

Канада также запретила экспорт в Россию и импорт из неё некоторых категорий товаров. В перечень на экспорт вошли алкоголь и табачные изделия, текстильная продукция и спорттовары, обувь, одежда премиальных брендов, аксессуары, драгоценности и предметы искусства. Импортировать из России запретили алкоголь, морепродукты, рыбу и непромышленные алмазы. За 2021 год в правительстве Канады оценили эти категории в 75,7 миллионов долларов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Мария Захарова связала рост цен на продукты с западными санкциями.