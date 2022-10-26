В Петербурге доходы бюджета достигли одного триллиона рублей раньше на два года

В будущем, 2023 году, Петербург удержит доходы на уровне триллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, город смог решить задачу выхода на один триллион рублей доходов в текущем году. Доходы сверх плана составят практически 217 млрд рублей. В сравнении с 2021-м годом доходы они увеличатся на 265 млрд рублей. Для города это самые высокие темпы роста за 16 последних лет. В 2023-м планируется удержать эту отметку. А в 2024-м и 2025-м добиться роста доходов.

Стоит отметить, что доходы на будущий год будут предусмотрены с небольшим сокращением, относительно 2022 года. Это связана в первую очередь с беспрецедентными вызовами для экономики и новыми бюджетными рисками.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году тз городсокого бюджета Смольный направит 9 млрд рублей на расходы на питание льготных категорий школьников и учащихся колледжей.