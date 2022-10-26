  • 26 Октябрь 2022
USD 27.10.2022 61.4277 +0.0951
USD ММВБ  
EUR 27.10.2022 61.5682 +1.1034
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге доходы бюджета достигли одного триллиона рублей раньше на два года

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В будущем, 2023 году, Петербург удержит доходы на уровне триллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, город смог решить задачу выхода на один триллион рублей доходов в текущем году. Доходы сверх плана составят практически 217 млрд рублей. В сравнении с 2021-м годом доходы они увеличатся на 265 млрд рублей. Для города это самые высокие темпы роста за 16 последних лет. В 2023-м планируется удержать эту отметку. А в 2024-м и 2025-м добиться роста доходов.

Стоит отметить, что доходы на будущий год будут предусмотрены с небольшим сокращением, относительно 2022 года. Это связана в первую очередь с беспрецедентными вызовами для экономики и новыми бюджетными рисками.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году тз городсокого бюджета Смольный направит 9 млрд рублей на расходы на питание льготных категорий школьников и учащихся колледжей.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram