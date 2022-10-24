Смольный выделил 9 млрд рублей на бесплатное питание для льготных школьников

В Петербурге прошло рабочее совещание правительства города, на котором были утверждены расходы на питание льготных категорий школьников и учащихся колледжей. Из бюджета города на эти нужды в 2023 году направили 9 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, новая сумма на треть больше, чем затраченная в 2022 году. Также будут изменен и рацион, правительство увеличит калорийность горячего питания.

В 2022 году из-за роста цен правительству приходилось дважды повышать стоимость бесплатного питания для льготных категорий. Это было сделано для поддержки детей и стабильной работы предприятий.

Отметим, что также было предоставлено бесплатное питание для всех детей, чьи опекуны являются участниками специальной военной операции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге официально вступил в силу закон о частичной приостановке действия закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Чиновникам дали 1,5 года на пересмотр соответствующих пунктов.