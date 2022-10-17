Смольный приостановил действие нескольких пунктов закона о КРТ

В Петербурге официально вступил в силу закон о частичной приостановке действия закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Чиновникам дали 1,5 года на пересмотр соответствующих пунктов.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, подписанный закон приостанавливает действие нескольких пунктов закона о КРТ до 1 декабря 2024 года.

Чиновникам предстоит пересмотреть критерии отнесения многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, к многоквартирным домам, в отношении которых осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки.

Также жители выражали недовольство порядком определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию. Кроме того, многие были не согласны с порядком реализации решения о КРТ.

Приостановление действия этих положений позволит дополнительно проработать условия, которым должна отвечать территория жилой застройки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге приостановлено действие закона о комплексном развитии территории (КРТ). Такое решение практически единогласно приняли депутаты Законодательного собрания, воздержался только один парламентарий.