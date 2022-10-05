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Петербургские депутаты приостановили действие закона о КРТ

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге приостановлено действие закона о комплексном развитии территории (КРТ). Такое решение практически единогласно приняли депутаты Законодательного собрания, воздержался только один парламентарий.

Согласно проекту, на доработку проекта выделили 15 месяцев, до 2024 года. Также документ включает в себя приостановку действия документа о порядке определения границ КРТ и критериях включения в программу реновации хрущевок.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко считает, что закон в нынешнем виде неплох, однако им пришлось приостановить его действие из-за “тревог в обществе”.  По его словам, решение должно быть принято быстро, но “открыто”.

Отметим, что Сухенко признал некоторые сложности. Например, им будет сложно гарантировать собственникам хрущевкам равнозначное жилье. Ведь это приведет к дополнительным тратам со стороны бюджета или инвесторов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге 28 сентября состоялась первая встреча членов общественного штаба по закону о «Комплексном развитии территорий» (КРТ). Она была посвящена организационным моментам.

 

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