«Вы у нас в гостях» - Бельский грубо перебил активистку на заседании Общественного штаба КРТ

В Санкт-Петербурге 28 сентября состоялась первая встреча членов общественного штаба по закону о «Комплексном развитии территорий» (КРТ). Она прошла в здании петербургского ЗакС и была посвящена организационным моментам.



Тем не менее, активистка Анастасия Кузнецова поставила на обсуждение более чем серьезный вопрос о том, «как быть с волеизъявлением хозяев «хрущевок», которых призвали для участия в СВО на Украине по президентскому указу о частичной мобилизации».

Спикер Заксобрания Александр Бельский достаточно грубо прервал речь общественницы, заявив, что «вы у нас в гостях», указав собравшимся на их «место» в общественном штабе КРТ.



Далее Бельский продолжал в том же бесцеремонном духе, перебивая выступающих и делая им множество замечаний не по делу. При этом он сам обвинил их в разговорах «не по существу» и в том, что они «против закона».



Своим поведением он четко показал, что сам не сильно заинтересован в этих заседаниях, вдобавок, и правки «штабистов» к закону о КРТ никого из чиновников губернатора Александра Беглова не волнуют.



В ходе заседания организовали несколько рабочих групп, но главу Штаба не выбрали, хотя Бельский намекал на свою готовность стать его лидером.



При этом было видно, что общественники готовы к конструктивному диалогу с депутатами и чиновниками, но Александр Бельский своей надменной позицией недвусмысленно осадил активистов.