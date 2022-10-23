В Ленобласти на набережной заметили плавающую кабаниху

В Выборге самка кабана решила искупаться и нырнула в городской водоем.

Как сообщили в пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти, животное заметили около 10 утра в воскресенье, 23 октября. Кабанчик барахтался в водоеме возле берега.

Отмечается, что специалисты уже поймали животное и отправили его домой. Кабан не пострадал.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга, на реке Глухарка 23 октября горожане заметели отдыхающую белощекую казарку, которая скорее всего отстала от своей стаи и устроила в Северной столице привал. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в в группе «Каждой твари по паре / Павел Глазков» в социальной сети «ВКонтакте». Он также рассказал, что белощекие казарки являются отдельной группой гусей с оперением преимущественно белого и черного цвета. Петербуржцы нередко могут встретить перелетных птиц, так как через город проходит крупнейший в Европе Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц.