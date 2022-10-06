  • 6 Октябрь 2022
USD 07.10.2022 60.2534 +0.8491
USD ММВБ  
EUR 07.10.2022 58.2392 +0.1779
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге на маршруты № 299 № 342 вышли "лазурные" автобусы

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Петербурге за последние дни на двух маршрутах вышли новые “лазурные” автобусы.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту, сегодня, 6 октября, на маршруте № 299, который связывает улицу Костюшко и СНТ “Павловское - 2” появились 10 новых автобусов. Все автобусы среднего класс марки Volgabus, обладают вместимостью до 50 пассажиров. Также отмечается, что Комтранс увеличил количество рейсов на данном маршруте, что позволило уменьшить интервал движения на линии.

Накануне на маршруте № 342, связывающего Московское шоссе с улицей Садовой в городе Пушкине, появилось 11 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе.

На всей маршрутной сети в данный момент работают 3 917 автобусов, из них 2 811 “лазурных”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе с начала года реконструировали 250 остановок.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram