В Петербурге на маршруты № 299 № 342 вышли "лазурные" автобусы

В Петербурге за последние дни на двух маршрутах вышли новые “лазурные” автобусы.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту, сегодня, 6 октября, на маршруте № 299, который связывает улицу Костюшко и СНТ “Павловское - 2” появились 10 новых автобусов. Все автобусы среднего класс марки Volgabus, обладают вместимостью до 50 пассажиров. Также отмечается, что Комтранс увеличил количество рейсов на данном маршруте, что позволило уменьшить интервал движения на линии.

Накануне на маршруте № 342, связывающего Московское шоссе с улицей Садовой в городе Пушкине, появилось 11 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе.

На всей маршрутной сети в данный момент работают 3 917 автобусов, из них 2 811 “лазурных”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе с начала года реконструировали 250 остановок.