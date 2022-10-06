В Петербурге с начала года реконструировали 250 остановок

Вот уже полгода петербуржцы постепенно привыкают к изменениям в системе общественного транспорта и пользуются новыми комфортабельными автобусами. Повышения качества перевозки стало возможным благодаря новой модели транспортного обслуживания, которая стартовала с апреля этого года.

Как пишет “МК в Питере”, в Комтрансе рассказали, что налажена обратная связь с пассажирами. Так, каждый день обращения горожан обрабатывают 110 диспетчеров, работающих в диспетчерской службе Центра управления транспортом, котором всего задействовано 400 сотрудников.

Согласно данным Комитета, за сутки транспортом пользуются в среднем 2,8 миллиона жителей города. Для удобства пассажиров был уделено внимания остановкам. Так, в течении 2022 года в Северной столице было увеличено число остановок. Также был проведен ремонт и реконструкция 250 остановочных павильонов.

В ближайшем будущем в Петербурге появится еще 160 остановок общественного транспорта. Среди них 30 установят по просьбам горожан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала сентября 2022 года в Петербурге было запущено 30 автобусных и троллейбусных маршрутов.