Блогер Макс +100500 заявил, что уехал в Казахстан на съемки

Блогер Максим Голополосов, автор и ведущий интернет-шоу «+100500», более известный, как Макс +100500, уехал из России в Казахстан.

Как сообщает тв360, Максим Голополосов дал комментарий касательно того, что он уехал в Казахстан. По словам блогера, в республику он отправился на съемки. Он дал понять, что поездка временная, а в Казахстане у него партнеры и съемки.

Блогер также отметил, что границу пересек без проблем.

Ранее также сообщалась, что на границе с Казахстаном и России планируют открыть зеленый коридор. МВД Казахстана заявила о том, что с 21 сентября в страну въехали почти сто тысяч россиян. На границе произошло скопление транспорта и людей. Президент республики заявил о том, что с Россией будут вестись переговоры для разрешения данной ситуации в пользу Казахстана