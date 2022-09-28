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Смольный получил возможность самостоятельно определять порядок заседаний

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В среду, 28 сентября, в Петербурге депутаты Заксобрания провели голосование касательно независимости в определении порядка своей работы правительства города. По итогу, большая часть из них решила, что Смольный будет сам определять порядок своей работы.

Как пишет Neva.Today, большинство проголосовали за то, чтобы парламент Петербурга утратил полномочия по определению структуры, направления работы и порядка проведения заседаний.

Как отметил вице-спикер ЗакСа, с этого момента Смольный сможет самостоятельно изменять данную процедуру. Он также сказал, что данное решение имеет значение. По его мнению, такие вопросы должны быть регламентированы принятым парламентом законом, а не внутренним актом Смольного.

Нормы, что закреплены в законе, позволят нивелировать субъективный подход при принятии знаковых для Петербурга решений.

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