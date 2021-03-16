Кто чаще всего писал про Беглова в Петербурге в первой половине марта

Портал "Санкт-Петербург.ру" совместно с сервисом мониторинга pMonitor публикует итоги упоминаемости губернатора Петербурга Александра Беглова в СМИ и телеграм-каналах. Сегодняшний рейтинг составлен по материалам отчета с 1 по 15 марта 2021 года.



СМИ



Тройка лидеров среди городских СМИ, которые больше всего пишут про главу города за последние дни, не поменялась. Это смольнинские медиа: канал "Санкт-Петербург", "Петербургский дневник" и "Город +".



Однако расклад внутри тройки постепенно меняется. Телеканал и газета Смольного нарастили количество упоминаний губернатора почти на 40 % каждый. Если "Санкт-Петербург" цитировал Беглова в последние две недели февраля 281 раз, то теперь это 383. Такая же ситуация и с "Петербургским Дневником". Тогда - 158, сейчас - 279. Таким образом, СМИ Кирилла Смирнова поднимается с третьей на вторую строчку нашего рейтинга.



"Город+" тоже нарастил цитирование Беглова, но не намного. За двухнедельный период в издании обнаружились 197 упоминаний главы (в прошлый раз это было 164).



"Невские новости" стабильно держат четвертую строчку со 115 текстами про Беглова (в прошлый раз было 114).



Пятую строчку в этот раз заняло издание Мойка78 (99 цитат), шестую - АБН (80 упоминаний). На седьмой строчке - Peterburg2 медиаменеджера Андрея Доброго.



Восьмое, девятое и десятое места занимают "Газета СПб", сайт "Делового Петербурга" и портал телеканала 78.



Традиционно, официальный сайт Администрации не вошел в десятку лидеров. В этот раз он на 11-м месте.



В прошлый раз мы обращали внимание на цитирование губернатора изданием "Фонтанка". Упоминаемость в текстах этого медиа губернатора почти не изменилась с прошлого раза. За первые две недели марта они писали про Беглова 46 раз. За последние недели февраля - 48.







Телеграм



Удивительное совпадение, но официальный орган Администрации Петербурга в Телеграм "Управление информации" снова процитировал губернатора 63 раза, как и в прошлый период. Совпадение? Будем наблюдать.



"Петербургский дневник" наращивает упоминаемость с 36 до 47 раз и занимает второе место. Третью строчку занимает малопопулярный "Северный город". Он цитировал главу города 41 раз, но подписчиков у этого канала всего 345.



Канал "78" в этот раз совершил резкий рывок и поместился на четвертую строчку рейтинга с тремя десятками упоминаний. Замыкает пятерку смольнинский "Город +". Канал цитировал губернатора 24 раза, при этом с прошлого периода увеличив количество текстов более чем в два раза.







Результаты рейтинга интересны тем, что сейчас мы, по-сути, наблюдаем большую конкуренцию среди смольнинских СМИ, которые спешат максимально говорить про губернатора, все время увеличивая его упоминаемость на своих страницах. Любопытно, какое максимальное количество текстов посвященных одному человеку сможет опубликовать одно издание за две недели. Посмотрим.



Следить за цитируемостью глав Северо-Запада можно на сайте pMonitor. Предыдущий рейтинг можно посмотреть на портале "Санкт-Петербург.ру".