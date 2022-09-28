В Ленобласти начали обсуждать предстоящею уборку снега

В Ленинградской области прошло совещание с зампредом правительства региона Евгением Барановским, на котором были подняты вопросы подготовки к предстоящему зимнему сезону.

Как передает Онлайн47, Барановский отметил, что первый снег ожидается уже в октябре, поэтому нужно сформировать максимально четкую схему с муниципальными образованиями и с бизнесом.

Отмечается, что подготовка к зиме идет хорошо. В этом году, по словам Евгения Барановского, намерены задействовать всего не менее 1 100 единиц уборочной техники. А на дороги региона выйдут 500 единиц техники.

Также на совещании обсудили вопрос по разработке маршрутов и крат уборки с разбивкой на очереди. Также было решено создать площадки для складирования снега, сделать запасы пескосоляной смеси и задействовать муниципальные комиссии для контроля за исполнением уборки снега. Особое внимание было решено уделить мнению граждан и их обращениям.