Первую сотню кубометров снега успели убрать с улиц Петербурга до потепления

Сезон уборки снега стартовал в Петербурге с первыми снегопадами. Как сообщили в комитете по благоустройству с улиц города уже вывезли первую сотню кубометров снега.

Снег отвезли на специальные снегоплавильные пункты «Водоканала» для последующей утилизации. Всего за сутки в городе выпало 2,4 сантиметра снега. В среду, 24 ноября, убирать его на дороги и тротуары Петербурга вышли 860 единиц техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 25 ноября в Петербурге снова хозяйничает циклон. Из-за него в городе потеплеет до +5 градусов, а мокрый снег сменится дождем. Плюсовая температура сохранится в Северной столице и в пятницу.