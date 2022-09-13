В Петербурге приостановят КРТ жилой застройки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своем Telegram-канале о том, что он предложил депутатам Законодательного собрания приостановить дейтвие некоторых положений городского законодательства, которые связаны с комплексным развитием территорий жилой застройки (КРТ).

Беглов рассказал, что в соответствии с положениями федерального закона в июне текущего года был принят региональный закон. Тем самым были исполнены обязательства по приведению регионального законодательство в соответствие с федеральным.

Также в целях защиты интересов и законных прав горожан был проведен анализ обратной связи совместно с Центром управления регионом.

За время приостановки КРТ жилой застройки будет продуманы варианты корректировки федерального и совершенствования регионального законодательства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Александр Беглов рассказал о том, как проходить процесс реновации в городе.