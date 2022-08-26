Беглов рассказал о программе реновации в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как проходить процесс реновации в городе.

По его словам, большинство сообщений петербуржцев относятся к тому, чтобы сделать процедуру голосования жильцов по вопросу вступления в программу максимально прозрачной. Он отметил, что в основном она регулируется федеральным законом, поэтому это невозможно подправить на региональном уровне.

Уже ведется работа с депутатским корпусом по корректировке проекта федерального законодательства для уточнения норм, которые регулируют правоотношения при комплексном развитии территория жилой застройки. Отмечается, что необходимо прописать, кто будет инициировать голосование и как оно будет проводиться. Предполагается, что это приведет к прозрачности всего процесса от начала до конца.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Николай Валуев вступит в общественный штаб по реновации хрущевок в Петербурге.