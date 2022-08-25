Валуев вступит в общественный штаб по реновации хрущевок в Петербурге

Петербуржцы подали 288 заявок в общественный штаб по реновации. Также заявку подал депутат Государственной Думы Николай Валуев, чья квартира также находится в доме, попадающем под реновацией. Об этом во время брифинга журналистам рассказал председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский.

По его словам, Валуев разделяет беспокойство обычных горожан. В штаб также войдут члены экспертного сообщества, Общественной палаты, органы исполнительной власти и лидеры общественного мнения.

Среди лидеров по заявкам - Московский, Кировский, Красногвардейский, Калининский, Невский, Фрунзенский и Приморский районы. Следующим этапом станет верификация всех документов и анкет. После этого с 1 по 15 сентября проведут онлайн-голосование на сайте Законодательного собрания.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по программе реновации в Петербурге не будут переселять в другие районы.