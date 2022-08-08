Петербуржцам напомнили о необходимости получения разрешения в зоне платной парковки

В Санкт-Петербурге продолжает расширятся зона платной парковки. Петербуржцы могут обратиться в МФЦ, дабы оформить парковочное разрешение.

Как пишет Neva.Today, за июль в новое парковочное пространство Петербурга включили 192 улицы в 4 муниципальных округах: «Лиговка Ямская», «Смольнинское», «Литейный округ» и «Владимирский округ».

К началу сентября в зону платной парковки войдут «Муниципальный округ № 78» и «Дворцовый округ». Жители этих округов могут оформить разрешение уже сейчас.

Для этого необходимо обратиться в МФЦ и предоставить следующие документв: паспорт, свидетельство о регистрации автомобиля, документы на квартиру, справку о регистрации по месту жительства, СНИЛС и документ, подтверждающий годовую оплату парковочного места.

Напомним, что год предоставление льготной парковки равен сумме в 1800 рублей. Максимальный срок предоставление льготы не может превышать трех лет.

При этом, горожане могут пользоваться всей зоной платной парковки на территории Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что заведующий кафедры транспортных систем автомобильно-дорожного факультета СПб ГАСУ Александр Солодкий расскал, почему в Петербурге нужны зоны платной парковки.