В Петербурге увеличилось число бизнес-туристов

В Санкт-Петербург сильно вырос поток бизнес-туристов. Во втором квартале 2022 года спрос на перелеты бизнесменов увеличился на 3% в сравнении с итогами первого квартала.

Как передает “Агентство Бизнес Нобостей”, такие данные приводятся в отчете компании “Авиаклуб”, которая является поставщиком IT-решений для индустрии делового туризма.

Отмечается, что и в других регионах наблюдается рост числа бизнес-туристов. Такие выводы сделали специалисты исходя из анализа данных по бронированию авиабилетов.

В среднем по России объем деловых перелетов за этот период вырос на 6% по сравнению с 2021 годом. Самым востребованным направлением является Москва (рост перелетов на 3% по сравнению с 2021 годом), Петербург (10%) и Иркутск (31%).

Вместе с увеличением числа перелетов растут и цены на авиабилеты. Средняя цена полета в Москву в экономклассе вырос на 11% по сравнению с прошлым годом.