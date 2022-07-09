Власти Петербурга выделят землю под котельную, спорткомплекс и автозаправочную станцию

Губернатором Петербурга Александром Бегловым были подписаны три постановления Правительства Санкт-Петербурга о целевом предоставлении земельных участков. Они находятся в Пушкинском, Красногвардейском и Колпинском районах.

Так, по сообщению пресс-службы администрации губернатора Петербурга, для постройки спорткомплекса с вместимостью на 500 мест, был выделен земельный участок общей площадью более 7,5 тысяч квадратных метров на Лесной улице в Красногвардейском районе.

В Шушарах предоставлен участок общей площадью 850 квадратных метров для возведения здания автоматизированной газовой котельной. Строительство данного объекта необходимо для подключения к системе теплоснабжения общеобразовательной школы.

Для “Газпорма” в Колпино была выделена земля с площадью 10 тысяч квадратных метров для постройки автозаправочной и газонаполнительной станции. Строительство объекта поспособствует повышению обеспеченности жителей Петербурга газомоторным топливом.

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