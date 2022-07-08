В Петербург приехала новая снегоуборочная техника из Тулы

В Петербург пришли первые партии новой снегоуборочной техники, закупленной у тульского предприятия АО НПО «Плавский».

Как сообщает пресс-службе Смольного до конца 2022 года в город будет доставлено 78 новых уборочных машин. Кроме тульских снегопогрузчиков приедут 36 ковшовых погрузчиков, 8 комбинированных дорожных машин с навесным оборудованием, 9 комбинированных дорожных машин с вакуумно-подметальным оборудованием и 20 пылесосов.

Отмечается, что вся электроника и комплектующие были полностью сделаны в России. В связи с этим предполагается, что проблем с ремонтом и деталями быть не должно.

Также постепенно начинают поставлять технику для нужд садово-паркового хозяйства. В Петербург уже прибыли 11 новых тракторов белорусского производства. Всего до конца года будет поставлено еще 54 машины.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что на севере города 15 июля четыре новых автобуса выйдут на дороги вместо маршруток.

