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Огненные кольца и столкновения машин: в Петербурге состоится красочное «Шоу каскадеров»

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© Фото: предоставлено организаторами

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В Петербурге жителей приглашают на яркое представление «Шоу каскадеров». Мероприятие состоится с 11 по 21 августа на мототреке ДОСААФ, расположенном на проспекте Тореза, 71. 

Новую зрелищную программу готовится представить профессиональное российское сообщество каскадеров. Зрителей удивят не только трудновыполнимыми трюками, призрачным гонщиком на горящем мотоцикле и прыжками в огненные кольца, но и представлением с участием машин. На сцене легковые авто поборются с Бигфутом, представят автофристайл, а также выступит Бигпауэр - единственный автомобиль, который ездит на задних колесах. 

Уникальные номера подготовили профессионалы группы «Автородео», которые ежегодно принимают участие в фестивале каскадеров и являются обладателями самых разных премий. Группа состоит из каскадеров, спортсменов, раллистов, кроссовиков и артистов высшей категории. Их работу также можно увидеть в советских фильмах и клипах. 

Выступления каскадеров собирают огромные залы в странах Прибалтики и в Казахстане. Теперь они готовы поражать всю страну с новой увлекательной программой. Группа посетит Санкт-Петербург, а затем отправится в Казань, Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург, Магнитогорск, Тюмень, Челябинск, Ульяновск и во многие другие города. 

Каскадеры выступят при любой погоде!

Стоимость входного билета: 1500 рублей для детей (от 5-и до 14-и лет) и 2000 рублей взрослый билет (от 14 лет), дети до 5 лет включительно бесплатно. 

Билеты можно приобрести на сайте www.showkaskaderov.ru и у билетных операторов города.

В день мероприятия зрители могут приобрести билеты на входе в мототрек.

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