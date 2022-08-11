Легендарное «Шоу каскадеров» стартовало в Петербурге в четверг, 11 августа. Посмотреть, как моделисты прыгают сквозь горящие кольца и совершают другие, не менее впечатляющие трюки, можно в течение 10 дней, благо погода установилась подходящая.

Российское сообщество каскадеров выступало в Казахстане и Прибалтике, а теперь с новым шоу отправилось в турне по городам родной страны — Казани, Новгороду, Магнитогорску и другим. В списке есть и Петербург.

В Северную столицу «Шоу каскадеров» прибыло вместе с хорошей августовской погодой. Показывать свое мастерство авторы программы будут на мототреке ДОСААФ на проспекте Тореза, 71, в течение 10 дней — до 21 августа.

В программе — трюки на грани возможного: одни каскадеры будут прыгать сквозь горящие кольца на мотоциклах, другие — на легковых автомобилях бороться с Бигфутом, третьи — впечатлять ездой на задних колесах машины Бигпауэр. В числе выступающих также участники группы «Автородео».

«В состав «Автородео» входят только высококвалифицированные спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты и каскадеры высшей категории. Они принимали участие в съемках советских фильмов и клипов», — рассказали организаторы шоу.

Узнать подробности их выступления можно по телефону +7 (911) 735-04-30 или купив билет. Билеты продаются как на входе на мототрек в дни выступлений, так и на сайте www.showkaskaderov.ru. Детям до 5 лет вместе с родителями пройти на шоу можно бесплатно, родителям надо будет заплатить за вход 2 тыс. рублей. Детям старше 5 лет придется купить билет за 1,5 тыс. рублей.