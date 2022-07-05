Холодная весна стала причиной позднего созревания ягод в Петербурге и Ленобласти

В этом году апрель и май в Петербурге и Ленобласти оказались особенно холодными. В связи с этим фенологическое развитие растений сильно замедлилось, а значит урожай следует ждать позже традиционного срока.

На данный момент растения находятся на этапе накопления суммы эффективных температур для конкретной фазы развития - цветения, формирования плодов, созревания. И поскольку май не отличался теплой погодой, ягоды начали задерживаться в начале цветения и не успели к основным срокам созревания, сообщают в пресс-службе Росприроднадзора.

По словам специалистов, ягоды начнут спеть спустя 1,5-2 недели от их привычного срока. К примеру, урожай малины и черники ожидается только к августу. Хотя обычно в середине июля собирают первые плоды.

Помимо этого, любителей выходить на сбор ягод предупредили о действующим запрете, который распространяется на особо охраняемые территории. Там собирать плоды запрещено - нарушителям грозит штраф до 4 тыс. рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге и Ленинградской области продолжается грибной сезон. Любители походов за дарами природы активно делятся своими успехами в соцсетях.