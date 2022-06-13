Петербуржцы назвали самые «урожайные» грибные места

В Петербурге и Ленинградской области продолжается грибной сезон. Любители походов за дарами природы активно делятся своими успехами в группе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Грибники активно собирают подосиновики и подберезовики сразу в нескольких районах. В Ленинградской области к числу наиболее урожайных на грибы относят леса Всеволожского, Ломоносовского, Кировского и Выборгского районов. В Петербурге фаворитом по грибным местам пока является Красносельский район города.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что первая информация о найденных в лесах на окраинах Северной столице грибах появились еще в начале июня.