«Гидроудар»: потоп на Лиговском проспекте успешно ликвидирован «Водоканалом»

В Петербурге на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы устранили масштабный потоп. На место происшествия приехали сотрудники ГУП «Водоканал».

О стремительно разливающейся по улицам воде стало известно во вторник, 5 июля, утром. Потоп спровоцировал уклон дороги. Чтобы полностью ликвидировать аварию, движение по указанным улицам пришлось на время приостановить. К 09:05 дальнейший разлив воды успешно предотвращён, сообщает пресс-служба «Водоканала».

В сообщении также отметили, что на данном участке отсутствуют сети, которые находятся на балансе предприятия.

Напомним, утром 5 июля после обильного ливня машины начали тонуть на Лиговском проспекте. Как сообщают очевидцы, в скором времени дорогу перекрыли, а автомобиль, который получил «гидроудар», спасли.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Итальянской улице жители жаловались на потоп в парадной.