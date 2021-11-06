На Итальянской улице жители жалуются на потоп в парадной

Жители дома №37 на итальянской улице жалуются на потоп в парадной. О своей беде они рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам проживающих в доме, вода стала просачиваться через трещины в стенах здания. В результате в парадной её набралось довольно много — на полу образовались лужи внушительных размеров.

Попасть в пострадавшую парадную сейчас также непросто. Возле входной двери разлился настоящий водоем.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о протечках, которые заметили петербуржцы на стенах вестибюля станции метро «Беговая». В метрополитене, впрочем, данную информацию опровергли.