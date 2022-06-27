Эксперт дал советы, как отучить молодежь от алкоголя

В Петербурге перед праздником выпускников «Алые паруса» традиционно ввели запрет на продажу алкоголя. И это положительно сказалось на общественном порядке в городе. Председатель правления общероссийской организации «Общее дело» Леонид Варламов высказал свое мнение о том, стоит ли расширять ограничения и ввести запрет за два или три дня, и как объяснить молодым ребятам, что алкоголь – не лучшее времяпрепровождение.

Эксперт отметил, что «Алые паруса» - отличный пример молодежного мероприятия, которые свидетельствует о том, что молодые люди не должны ассоциировать праздник с алкоголем. Однако важно, чтобы и продавцы поддерживали эти ограничения. По мнению Варламова, запрет на распитие спиртосодержащих напитков во время мероприятий может помочь выявить «серые зоны», сообщает «МК в Питере».

В то же время сознание молодых людей следует переформатировать, чтобы они добровольно отказывались от употребления спиртного. Помимо этого, важно заняться идейными убеждениями. Сам запрет, по мнению Варламова, на самом деле не работает. Подростки, наоборот, хотят идти вопреки и обходить любые ограничения. Для этого нужно четко пояснять, для чего эти запреты вводятся.

По мнению эксперта, взрослые таким образом проявляются заботу. И молодежь следует отучать от употребления алкоголя в любых состояниях – и в грусти, и в радости. А вот «сухой закон», как считает Варламов, тоже не станет хорошей идеей. Многие взрослые пьют алкоголь на протяжении многих лет жизни и целое поколение просто так перевоспитать невозможно. А вот воспитывать новое в другой парадигме – вполне реально. Хотя в то же время, если дети постоянно будут видеть родителей с бутылкой в руке, то обязательно начнут их копировать.