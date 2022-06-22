  • 22 Июнь 2022
USD 23.06.2022 53.2788 -1.4293
USD ММВБ 19:15 53.1825  
EUR 23.06.2022 55.8307 -1.6259
EUR ММВБ 19:15 56.3838  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В компании АО «ЛОЭСК» запущен Telegram-бот для оперативного взаимодействия с потребителями

Автор:

АО «ЛОЭСК»
© Фото: АО «ЛОЭСК»

Темы дня

Телеграм-бот – это новая площадка для обращения клиентов в компанию. Через мессенджер потребители смогут получить ответ на любой вопрос, касающийся технологического присоединения, нарушения электроснабжения, состояния сетей и качества электроэнергии,непосредственно от компетентных специалистов.

Для начала общения нужно перейти по ссылке или отсканировать qr-код и нажать «start». В меню бота можно выбрать подходящее для вас действие, например, посмотреть готовые ответы на часто задаваемые вопросы или отправить свой запрос, выбрав одну из предложенных категорий.  

Еще одна полезная функция бота – адресные оповещения об отключениях электроэнергии. Чтобы ее подключить, нужно выбрать в меню «Оповещения» и ввести ваш адрес. После этого, в случае планирования ремонтных работ или при возникновении аварийной ситуации по данному адресу – автоматически будет направлено соответствующее сообщение.

«Мы всегда стремимся к эффективному взаимодействию с потребителями, и Telegram – это еще одна удобная для этого площадка. Сейчас мы проверяем telegram-бот в деле, и если нашим клиентам понравится такой формат, будем развивать его дальше, например, принимать документы для технологического присоединения и заявки на оказание других услуг», – рассказал директор по информационным технологиям и связи АО «ЛОЭСК» Александр Солодухин.

Также напоминаем, что АО «ЛОЭСК» активно развивает и ведет социальные сети. Там можно найти последние новости, актуальную информацию, задать интересующие вас вопросы.

АО «ЛОЭСК»

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram