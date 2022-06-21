Госдума приняла закон, по которому за параллельный импорт гражданин не будет нести ответственность

Государственная дума приняла закон, согласно которому гражданам, которые ввозят товар на территорию Российской Федерации путем параллельного импорта, будет обеспечена защита. Они не будут нести уголовное и административную ответственность за данное действие.

Теперь правительство РФ будет работать над списком товаров, после утверждения которого к ним более не будет распространяться ответственность. Однако есть список исключений: индивидуальные маркированные товары, а также товары, которые защищены правами на результаты интеллектуальной деятельности, сообщает «МЭШ».

Благодаря подписанному закону российский рынок не опустеет и продолжит пополняться теми товарами, которых могло бы не хватать гражданам.

Чтобы обеспечить защиту исключительных прав на определенные виды товаров, может применяться разного рода ответственность: административная, уголовная, гражданско-правовая. Эту проблему можно обойти, если использовать РИД, который обозначен в товарах, ранее утвержденных кабмином РФ.