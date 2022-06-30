Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

Китайская компания Honor, которая ранее принадлежала Huawei, прекратила поставлять на российский рынок свои смартфоны. Предполагается, что в магазинах гаджеты компании появятся за счет параллельного импорта.

Компания Honor остановила поставки в РФ еще в марте. Никаких официальных заявлений от представителей компаний не было. В настоящий момент компания ищет партнеров в Америке и Грузии. Также сообщается, что уже установлены соглашения с Узбекистаном, через который предполагается наладить параллельный смартфонов в Россию.

Как отмечают эксперты, работа с дистрибутивами из СНГ позволит сократить риски. Несмотря на то, что потребительская электроника не попадает под ограничения, китайские компании дабы перестраховаться ограничивают поставки в ожидании легализации параллельного импорта. Отмечается, что такой путь минимизации рисков является самым логичным в данный момент для избежания возможных негативных последствий вторичных санкций.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Госдума приняла закон, согласно которому гражданам, которые ввозят товар на территорию РФ путем параллельного импорта, будет обеспечена защита.