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Комитет по благоустройству объяснил, почему тротуары ремонтируются реже дорог

Автор:

Baltphoto/ Андрей Пронин
© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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Подчиненные вице-губернатора Анатолия Повелия, который курирует деятельность комитета по благоустройству, поспешили ответить, по какой причине тротуары в Петербурге ремонтируют реже, чем дороги, по которым ездят чиновники?

В Северной столице состоялся ПМЭФ, в ходе которого выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в стране намечается старт масштабного плана по ремонту дорог – в ближайшие пять лет 85% дорожного полотна должны будут привести в порядок. В это же время свою позицию относится состояния дорог и тротуаров поспешили объяснить представители комитета по благоустройству Петербурга, в котором председательствует Василий Пониделко.

Все дело в том, что у представительницы комитета вызвала ранее опубликованный материал, в котором в цифрах со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Сергея Касаткина рассказывалось, что в Петербурге дороги ремонтируют в 42 раза чаще. Это позволило бы утверждать, что пешеходов попросту дискриминируют, сообщает Neva.Today.

В комитете согласились с тем, что тротуары действительно реже ремонтируют, чем дороги. Однако, по словам представителей, обсуждать тротуары отдельно от проезжей части было бы не совсем верно. Как считают чиновники, в понятие «автомобильные дороги» входит не только проезжая часть, но и пешеходная зона.

Согласно данным, которые уточнили в комитете, в течение первой половины текущего года в Петербурге отремонтировали 373 тыс. кв. м дорог. Однако из этого показателя лишь 23 тыс. кв. м. приходится на тротуары. А в 2021 году в городе починили 116 тыс. кв. м. тротуаров.

В комитете отметили, что вывод, мол, тротуары ремонтируют реже, а значит дискриминируют пешеходов, некорректный. Более того, общая площадь тротуаров объективно меньше проезжей части. А комитет, в свою очередь, обязан следить за состоянием около 44 млн кв. м проезжей части и 15 млн кв. м – тротуаров.

Помимо этого, по словам представителей комитета, пешеходы создают меньшую нагрузку на дороги по сравнению с водителями. На состояние покрытия проезжей части нередко влияет не только количество проезжающих машин, но и погодные условия. В связи с этим на дорогах гораздо чаще образовываются дефекты.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что в Петербурге с начала текущего года отремонтировали около 16.4 тысячи квадратных метров тротуаров. Именно такой показатель следует из официальной информации от городского комитета по благоустройству.

 

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