В Петербурге дороги ремонтируются в 42 раза чаще, чем тротуары

В Петербурге с начала текущего года отремонтировали около 16.4 тысячи квадратных метров тротуаров. Именно такой показатель следует из официальной информации от городского комитета по благоустройству.

В общей сложности площадь отремонтированных дорог с начала года достигла почти 694 тысячи квадратных метров.

Согласно данным, приведенным адресной программой ремонта дорог на 2021-2023 годы, которая замещена на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на Петербург серьезные планы. К примеру, до конца нынешнего года в планах произвести ремонт 2 129 кв. м общей протяженностью 105 километров, сообщает Neva.Today.

Также благоустройство коснется 1 570 кв.м проезжей части и 559 кв. м тротуаров. Их приведут в порядок за 5,3 млрд рублей.

Напомним, что комитетом по благоустройству руководит Василий Пониделко, его деятельность курирует вице-губернатор Анатолий Повелий.