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Россияне могут остаться без Activia и Danone

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Французский производитель молочной продукции Danone намерен отказаться от использования глобальных брендов на российском рынке. Вместо них на полках магазинов появятся локальные бренды.

Французская компания рассматривает несколько вариантов развития бизнеса на территории РФ, включая возможность замены глобальных брендов на локальные. Такая практика успешно реализуется другими компаниями. Об этом сообщают Известия.

В число продукции, которая может уйти с рынка входят Activia, Alpro, Actimel и Danone.

Отметим, что в октябре прошлого, 2022, году, появилась информация о том, что Danone рассматривает возможность передачи контроля над российскими активами. В основном это касалось детского питания их торговой марки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что авиакомпании в 2023 году увеличат пассажиропоток до 101,2 миллиона человек. Данный показатель на 6,5% повысит данные по прошлому году

 

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